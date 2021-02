Apex Legends - Switch-Version startet im März mit Boni und doppelten Erfahrungspunkten

18.02.2021 12:42 Uhr

Nachdem Apex Legends bereits seit zwei Jahren auf PS4, Xbox One und PC spielbar ist, kommt der kostenloses Battle Royale-Shooter nun auch auf die Nintendo Switch. Wie gewohnt schlüpfen wir dabei in die Rolle einer der Legenden und kämpfen gegen andere Squads in der Arena.

Apex Legends erscheint am 9. März 2021 für die Switch-Konsolen und unterstützt Crossplay. Alle Switch-Spieler*innen erhalten den neuen “Legendärer Pathfinder”-Skin und 30 kostenloses Stufen für den Battle Pass zu Saison 8 - Chaos. Außerdem wird es die ersten zwei Wochen nach Release doppelte Erfahrungspunkte auf der Switch geben.

Mehr zu Season 8 von Apex Legends erfahrt ihr in hier.