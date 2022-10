Apex Legends - Trailer stellt die Fähigkeiten der neuen Legende Catalyst vor

EAs Battle-Royale-Shooter Apex Legends geht am 1. November in seine 15. Season. Das Spiel ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC und Mobile erhältlich. Season 15 bringt mit Catalyst eine neue Legende und mit "Zerstörter Mond" eine ganz neue Karte für die Spiele.

Der neue Trailer stellt jetzt die Fähigkeiten von Catalyst genauer vor. Mithilfe des Materials Ferrofluid kann sie Türen verstärken, Gegner verlangsamen und eine Wand hochziehen, die Sichtschutz bietet und Gegner*innen ebenfalls langsamer macht, wenn sie damit in Berührung kommen.