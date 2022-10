Apex Legends - Trailer stellt die neue Legende Catalyst vor

Der Battle-Royale-Shooter Apex Legends geht am 1. November in seine 15. Saison. Das Spiel ist für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch, PC und Mobile erhältlich und Free-2-Play. Wie immer fügt Respawn zum Start der Season eine neue Legende zur bestehenden Auswahl hinzu.

Dieses Mal ist das Catalyst, deren Geschichte im neuen Trailer erzählt wird. Die junge Frau schließt sich auf ihrer Heimatwelt Boreas dem Widerstand gegen Hammond Robotics an und kommt dabei in Kontakt mit dem Material Ferrofluid, das sie nutzen kann, um die Welt zu terraformen. Catalyst ist außerdem trans und erweitert den diversen Kader des Spiels. Wie die Entwickler*innen LGBTQIA+-Repräsentation denken und umsetzen und warum diese so wichtig ist, könnt ihr in Eleens Special nachlesen.