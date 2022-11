Aragami 2 - Ab sofort könnt ihr auch auf der Nintendo Switch zum Ninja werden

Aragami 2 ist ein Stealth-Action-Spiel von Lince Works, das ursprünglich 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen ist. Jetzt kommen auch Nintendo Switch-Besitzer*innen in den Genuss des Spiels. Der Titel entführt euch in eine vom feudalen Japan inspirierte Welt mit Fantasy-Elemnten.

Aus der Third-Person-Perspektive erledigt ihr alleine oder im Koop mit anderen Spieler*innen feindliche Einheiten aus den Schatten und verbessert eure übernatürlichen Fähigkeiten. Waffen und Rüstungen können dabei selbst angefertigt und verbessert werden.