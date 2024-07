Arcane Staffel 2: Neues Video zeigt Heimerdinger und Ekko auf geheimer Mission

Netflix veröffentlichte am 21. Juli 2024 ein brandneues Video zur zweiten Staffel von Arcane, das uns einen kleinen Einblick in die neuen Absichten von Ekko und dem ehemaligen Ratsmitglied Heimerdinger gibt. Während sie sich in das Ratsgebäude von Piltover einschleichen, kommentiert Ekko Heimerdingers erfundene Codewörter. Was genau mit den anderen Charakteren nach dem offenen Ende von Arcane Staffel 1 passiert ist, ist noch nicht bekannt.

Arcane ist eine Animationsserie, die im Universum des beliebten MOBAs League of Legends spielt. Die erste Staffel umfasste neun Folgen und wurde im November 2021 abgeschlossen. Die zweite Staffel wird direkt an die Geschehnisse seines Vorgängers anknüpfen. Der geplante Releasezeitraum ist irgendwann im November 2024.

Um was geht's in Arcane? Arcane spielt im Stadtstaat Piltover. Die Stadt ist in zwei widersprüchige Bezirke eingeteilt. Auf der einen Seite gibt es den reichen und strahlenden, auf der anderen Seite den verarmte und düstere Stadtteil. Die zwei Waisenkinder und Schwestern Vivi und Powder wachsen dabei in der Obhut ihres Ziehvaters Vander im gefährlichem Bezirk auf.

Um zu überleben erledigen die beiden kleinkriminellen Schwestern mit ihren Freunden einen Raubzug im wohlhabenden Bezirk von Piltover und lösen dabei eine Kette von Ereignissen aus, die ihr Leben komplett verändern und sogar die Zukunft der Stadt gefährdet.