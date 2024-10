Arcane: Staffel 2-Trailer teast das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Serie an

Kurz vor dem Start der zweiten Staffel von Arcane auf Netflix hat die Serie noch einmal einen Trailer spendiert bekommen. Der zeigt einige neue Szenen aus Staffel 2 aber auch einige der Ereignisse aus Season 1, die dazu geführt haben.

Zu sehen sind hier auch ein paar neue Charaktere, allen voran Warwick. In der League of Legends-Lore war er ein Mensch, der durch Experimente in eine werwolfartige Kreatur verwandelt wurde – viele Fans haben entsprechend spekuliert, dass Vander in der Serie zu Warwick werden könnte. Arcane hatte das bereits in Clips und Artworks angeteast, hier bekommen wir aber den ersten richtigen Blick auf den Champion.

Daneben taucht auch ein weiterer schattenhafter Charakter auf, bei dem es sich möglicherwiese um LeBlanc handeln könnte.

Die Folgen von Arcane Staffel 2 werden dabei wie schon in der ersten Season gestaffelt veröffentlicht: Akt 1 ist ab dem 9. November verfügbar, Akt 2 ab dem 16. November und Akt 3 ab dem 23. November.