Armored Core 6: Mechwarrior bekommt Konkurrenz von einem Genre-Veteranen

09.12.2022

Ganze 9 Jahre ist es her, seit das letzte Armored Core erschienen ist. Jetzt wurde mit Armored Core 6: Fires of Rubicon ein Nachfolger angekündigt. Und der erscheint 2023 nicht nur auf Konsolen, sondern auch auf dem PC. Der Trailer zeigt euch bereits, worauf ihr euch hier einstellen könnt: Schlachten mit riesigen Mechs! Entwickelt wird das Projekt von From Software, die auch hinter Spielen wie Dark Souls, Sekiro und Elden Ring stehen.