Assassin's Creed Mirage - Basims Abenteuer beginnt mit dem Launch-Trailer

Mit Assassin's Creed Mirage erscheint am 5. Oktober der nächste Ableger von Ubisoft's Attentäter-Serie für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC. Passend dazu wurde jetzt der Launch-Trailer veröffentlicht, der euch auf der Abenteuer in Baghdad einstellen soll.

In Mirage spielt ihr den jungen Basim Ibn Ishaq, den ihr bereits aus AC Valhalla kennen könntet und der sich als Straßenräuber in den Straßen der Metropole über Wasser hält. Im Spiel erlebt ihr, wie Basim zum Assassinen wird, gleichzeitig soll das Gameplay an die Anfänge der Reihe erinnern.

Baghdad ist kleiner und urbaner als die Spielwelten in Valhalla, Odyssey oder Origins. Demnach spielen Parkour und das Untertauchen in der Menge eine wichtigere Rolle. Kämpfe vermeidet ihr am besten und schlagt aus den Schatten zu.