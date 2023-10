Assassin's Creed: Mirage – Framerate, Auflösung und Technik im Test

Mit Assassin's Creed: Mirage geht es zurück zu den Wurzeln der Reihe, also... vor allem spielerisch. In Sachen Technik erfüllt das Spin-Off jedoch moderne Standards und sieht richtig schick aus! Bagdad erwacht detailliert zum Leben, die prasselnde Sonne des nahen Ostens sorgt für beeindruckende Licht- und Schatten-Spiele und die Animationen der Charaktere kann sich absolut sehen lassen.

Nur die wenig authentischen Gesichter und ihre hölzernen Muskelzuckungen fallen ein Stück zurück.

Im Video konzentrieren wir uns vorrangig auf die Framerate und Auflösung der PS5- und PS4-Versionen, wollt ihr noch tiefer in die Grafiktechnik des Spiels eintauchen, haben wir in unserem Test noch weitere Details für euch.

Assassin's Creed: Mirage ist ab dem 5. Oktober für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S und PC verfügbar und knüpft an einen Handlungsstrang von Assassin's Creed: Valhalla an. Nach Mirage soll es dann mit 'Codename Red' im feudalen Japan sowie mit 'Codename Hexe' zur Hochzeit der Hexenverfolgung im Römischen Reich weitergehen. Vorraussichtlich aber erst ab Ende 2024 und als Teil der Plattform 'Assassin's Creed: Infinity'.