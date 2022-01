Assassin's Creed: The Ezio Collection - Ankündigungs-Trailer zur Switch-Version

12.01.2022 11:55 Uhr

Ubisoft bringt die Assassin's Creed: The Ezio Collection auch für die Nintendo Switch. Die Spiele-Sammung enthält alle Serienteile mit Ezio Auditore di Firenze, also Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Creed Revelations, und erscheint am 17. Februar 2022.