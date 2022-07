Assassin's Creed Valhalla-DLC Forgotten Saga wird im Deep Dive vorgestellt

Der neue Modus Forgotten Saga bringt zum ersten Mal einen Roguelite-Modus zu Assassin's Creed Valhalla. In der Rolle von Göttervater Odin kämpft ihr euch durch Scharen von Gegnern in Niflheim, um gegen die Totengöttin Hel zu bestehen. Zwar wechseln eure Waffen in jedem Durchlauf, dafür könnt ihr permanente Ausrüstungssets freischalten, zwischen denen ihr in jedem Run wählen könnt. Und auch eure freigeschalteten Fähigkeiten bleiben euch erhalten.

Der Forgotten Saga-DLC erscheint zusammen mit Update 1.6.0 am 2. August 2022.