Atlas Fallen macht in fünf Minuten Gameplay klar, dass es wohl das spannendste Action-RPG 2023 wird

Atlas Fallen ist das neue Action-RPG der The Surge-Entwickler*innen von Deck 13. Der Titel erscheint am 10. August für PS5, Xbox Series X/S und PC und entführt euch in einen von Katastrophen gezeichnete Welt, in der Monster ihr Unwesen treiben. Die Menschheit wurde vom Sonnengott Thelos unterjocht und ihr seid die letzte Hoffnung auf eine freie Welt.

Durch einen magischen Handschuh erlangt ihr besondere Kräfte, die euch im Kampf und bei der Fortbewegung helfen. Wie auf einem Surfbrett könnt ihr über die Sanddünen gleiten, während ihr in den Scharmützeln mächtige Elementar-Angriffe einsetzt. Das komplette Spiel kann alleine oder im Koop absolviert werden.

Ein neuer Trailer gibt euch jetzt einen Einblick in das vielseitige Gameplay und die spannende Hintergrundgeschichte der Welt, deren Schicksal in euren Händen liegt.