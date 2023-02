Atomic Heart - Das Setting des neuen Shooters im ausführlichen Gameplay-Trailer

Atomic Heart ist ein neuer Ego-Shooter von Mundfish, der in einem alternativen Universum während des Zenits der Sowjetunion spielt. Das Spiel erscheint am 21. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC und mixt klassiche Shooter-Action mit RPG-Elementen und Adventure-Abschnitten.

Der neue Gameplay-Trailer stellt euch die Ausgangslage und das Setting genauer vor. Durch einen Sabotage-Akt wurden helfende Roboter zu Killermaschinen, denen ihr mit Knarre und Köpfchen den Garaus machen müsst. Dennis konnte den Titel vor kurzem erstmals anspielen und verrät euch seine Eindrücke in seiner Preview.