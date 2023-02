Atomic Heart - Neuer Trailer baut kleinen Seitenhieb auf Hogwarts Legacy ein

Die Ego-Shooter-Hoffnung Atomic Heart erscheint am 21. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Ein neuer Trailer macht jetzt Lust auf den Release. Darin ist zuerst ein junges Mädchen mit Zauberstab und Hexenhut zu sehen, was eine klare Anspielung auf das kürzlich erschienene Hogwarts Legacy ist.

Gegen die Roboter kann die Hexe mit ihrer Magie nichts ausrichten, deshalb zeigt ihr Supernatural-Darsteller Jensen Ackles mit Kreissäge und Co., wie das in der Welt von Atomic Heart funktioniert. Der Shooter spielt in einer alternativen, futuristischen Sowjetunion, in der Roboter plötzlich zu Killern werden.