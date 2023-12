Auch der neue Hype-Shooter The Finals bekommt ein Weihnachts-Event spendiert

Der Ego-Shooter The Finals ist am 8. Dezember Free-2-Play für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen. Jetzt steht das erste Event im Spiel an. Passend zur Jahreszeit dreht sich dabei natürlich alles um den Winter und das Weihnachtsfest. Ihr könnt neue Outfits und Items verdienen. Am 23. Dezember geht's los.

Das Highlight dürfte die überarbeitete Monaco-Karte sein. Hier erwarten euch verschneite Straßen, Weihnachtsbäume und jede Menge Festtagsschmuck. Während des Events könnt ihr euch neue Otfits für eure Spielfigur sichern und auch Verzierungen für die Waffen und Granaten sind dabei.

The Finals wurde von ehemaligen Battlefield-Entwickler*innen realisiert. In einer futuristischen Gameshow treten Teams zu je drei Spieler*innen auf einer nahezu vollständig zerstörbaren Karte an. Es gibt verschiedene Klassen und eine große Auswahl an Items und Waffen.