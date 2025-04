Crunchyroll hat im März 2025 einen weiteren offiziellen Trailer zum kommenden Fantasy-Isekai-Anime The Beginning After The End veröffentlicht, der eine Adaption des gleichnamigen beliebten Webcomics ist.

In der Geschichte von The Beginning After The End steht der kaltherzige König Grey im Mittelpunkt, der auf mysteriöse Weise verstirbt und in einer anderen Welt wiedergeboren wird. In dieser neuen Welt existiert Magie und allerlei andere Kräfte, die es in seiner vorherigen Welt nicht gab.

The Beginning After The End erscheint am 2. April 2025 auf Crunchyroll.