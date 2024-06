Avatar: Frontiers of Pandora bekommt seinen ersten Story-DLC. Auf dem diesjährigen Ubisoft Forward Showcase stellten die Entwickler*innen die Erweiterung mit dem Namen The Sky Breaker Story Pack erstmals der Öffentlichkeit vor. In dem Addon sucht ein großes Unglück euer Dorf heim. Ihr müsst alles daran setzen, dass die Na’vi danach stärker denn je wieder auf die Beine kommen.

Das Sky Breaker Story Pack soll ab dem 16. Juli zum Download zur Verfügung stehen.

Doch das ist noch nicht alles. Im gleichen Zuge kündigte Publisher Ubisoft an, dass Frontiers of Pandora am 17. Juni 2024, also nur einen Tag später, auch endlich seinen Weg auf Valves Verkaufsplattform Steam finden wird.