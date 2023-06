Die Kult-Zeichentrickserie Avatar: The Last Airbender beziehungsweise Avatar: Der Herr der Elemente wird neu verfilmt, und zwar mit echten Schauspieler*innen. Die sind in diesem ersten Mini-Teaser zwar nicht zu sehen, aber zumindest erfahren wir einen groben Release-Zeitraum. Netflix bringt die Neuauflage der Erfolgsserie irgendwann im Jahr 2024 an den Start.