Baby Steps ist das merkwürdigste Spiel 2024 und der neue Gameplay-Trailer unterstreicht das zu 100%

Das lustige Geschicklichkeitsspiel Baby Steps gehörte schon beim Summer Game Fest im Juni zu den eigenartigsten Ankündigungen. Die Prämisse des Titels ist recht simpel: Ihr sollt dem notorischen Stubenhocker Nate dabei helfen, einen großen Berg zu erklimmen.

Dabei steuert ihr allerdings nur die Beine und Füße des Pyjama-tragenden Couchpotatoes, was jeden Schritt zur Herausforderung macht. Dass die Entwickler*innen von Ape Out und Getting Over it hinter diesem Spiel stehen, dürfte dabei kaum überraschend sein. Der Release auf PS5 und PC ist für 2024 geplant, steht laut dem neuesten Trailer allerdings noch nicht endgültig fest.