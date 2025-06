Bandai Namco kündigt neues Dragon Ball-Spiel an und die Open Beta dazu startet schon diesen Monat

Bandai Namco hat mit einem Trailer den neuen kostenlosen Spiele-Ableger in der Dragon Ball-Reihe angekündigt: Dragon Ball Gekishin Squadra.

Der Titel ist von MOBAs wie League of Legends oder Pokémon Unite inspiriert, zwei Teams mit jeweils vier Spieler*innen treten in einem Match gegeneinander an. Dabei funktioniert das Gameplay ähnlich wie bei den bekannten MOBAS wie League of Legends, wo das Team siegreich hervorgeht, das als erstes die Barriere des Gegners durchbrochen und sich den Dragon Ball geschnappt hat.

Mit dem neuen Trailer hat Bandai Namco ebenfalls den Start für die Open Beta, beziehungsweise den ersten Netzwerktest angekündigt. Die Open Beta wird vom 12. Juni 2025 um 8:00 Uhr bis 16. Juni 2025 7:59 Uhr laufen. Spieler*innen und Fans haben also fast genau vier Tage Zeit, den neuen Dragon Ball-Ableger auszuprobieren.

Dragon Ball Gekishin Squadra wird für Android, Playstation 4 und 5 sowie Nintendo Switch und Steam erhältlich sein.