Bandle Tale sieht aus wie Stardew Valley im League of Legends-Universum

Bandle Tale: A League of Legends Story ist ein entspanntes Crafting-RPG, das 2024 für Nintendo Switch und PC erscheint und im Universum des beliebten MOBA angesiedelt ist. Ihr schlüpft dabei in die Rolle einer Yordle, gehört also zur selben Spezies wie Teemo, Tristana oder Heimerdinger.

Eine Yordle-Party geht mächtig schief und die Portale, die die Bandlewelten verbinden, stürzen ein. Im Spiel bereist ihr so neun einzigartige Welten, sammelt Ressourcen, errichtet kleine Gerätschaften und baut Gemüse an. Der Titel soll dabei eher entspannend sein und erinnert dadurch an Genre-Kollegen wie Stardew Valley oder Animal Crossing.

Bekannte Champions aus League of Legends haben natürlich auch ihre Auftritte und versorgen euch mit neuen Aufgaben.