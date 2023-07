Banishers: Das neue RPG der Life is Strange-Macher macht euch 2023 zum Action-Exorzisten

Banishers: Ghosts of New Eden ist das neue Action-RPG von DON'T NOD, dem Studio hinter den Life is Strange-Spielen und Vampyr. Der Titel erscheint am 7. November für PS5, Xbox Series X/S und PC. Ihr übernehmt dabei die Kontrolle über die beiden Geisterjäger*innen Antea Duarte und Red mac Raith.

Zusammen sind die beiden im Jahr 1695 auf der Suche nach einem Heilmittel für Antea, die bei einem besonders schweren Einsatz selbst in einen Geist verwandelt wurde. Neben rasanten Kämpfen gegen verschiedene Wesen steht Studio-typisch die Geschichte besonders im Vordergrund.

Im Verlauf der Handlung müsst ihr so immer wieder schwere Entscheidungen treffen, die sich stark auf den weiteren Spielverlauf auswirken sollen.