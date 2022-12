Banishers macht euch zu einem mittelalterlichen Geisterjäger Mathias Dietrich

10.12.2022 | 10:15 Uhr 0 0

bile.html" data-type="actionWidgetMobile" class="banner calendar m-b-2 hidden-lg-up js-ga-view xmas-actionwidget-mobile" style="border: none; overflow: hidden;" data-category="xmas2022-widgets-actionwidget-mobile" data-label="Zum Kalender" width="100%" height="442">

Auf den Game Awards wurde mit Banishers: Ghosts of New Eden ein neues Action-Spiel angekündigt, in dem ihr euch in einer nordischen Mittelaltergegend auf die Jagd nach Geistern macht. Nach einer atmosphärischen Einführung gibt es zudem noch einige Sekunden Gameplay zu sehen. Das Spiel soll Ende 2023 auf PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.