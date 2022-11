Battlefield 2042 - Neue Map, Waffen und Fahrzeuge von Season 3 im Trailer

Der von Problemen und negativer Kritik überlagerte Release von Battlefield 2042 liegt mittlerweile schon fast ein Jahr zurück. Seitdem versucht DICE Spieler*innen mit Updates und neuen Inhalten zurückzugewinnen. Alte Maps und Mechaniken werden überarbeitet, neue Waffen, Fahrzeuge und Karten sollen für neuen Schwung sorgen.

Am 22. November beginnt Season 3, die den Beinamen "Escalation" trägt. Die neue Map Spearhead ist in der schwedischen Wildnis angesiedelt. Dort kämpft ihr offenbar um größere Laboreinrichtungen. Die Karten Breakaway und Manifest werden in ähnlichem Stil überarbeitet, wie das in vorherigen Seasons mit anderen Launch-Maps gehandhabt wurde. Außerdem gibt es neue Waffen, einen neuen Panzer, einen Spezialisten und einen Battle Pass mit 100 Stufen.