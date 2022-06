Battlefield 2042 startet in die erste Saison und zeigt im Trailer die neuen Inhalte

07.06.2022 17:18 Uhr

Battlefield 2042 ist schon lange draußen, aber erst jetzt startet dank der ganzen Fehler die erste Saison namens Zero Hour. Diese bringt eine neue Map "Exposure", die Spezialistin Lis sowie mehrere neue Waffen. Zeitgleich geht noch ein Battle Pass an den Start.

Zero Hour könnt ihr ab dem 9. Juni 2022 spielen. Die Kollegen von gameStar durften bereits loslegen und verraten euch in ihrer Preview, was ihr von der ersten Season erwarten dürft.