Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - Gameplay-Trailer zum Demostart des Prequels

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon erzählt die Vorgeschichte der Hexe aus den Bayonetta-Spielen, setzt aber auf einen anderen Stil. Das märchenhafte Abenteuer entführt euch in einen verwunschenen Wald, in dem ihr mit der Titelheldin Cereza und ihrem zum Leben erwachten Stofftier Rätsel lösen und Kämpfe bestreiten müsst.

Der Titel erscheint am 17. März exklusiv für Nintendo Switch. Ab sofort könnt ihr euch die kostenlose Demo des Spiels herunterladen und schonmal anfangen. Euer Fortschritt lässt sich dann zum Release auf die Vollversion übertragen, sodass ihr nicht nochmal neu beginnen müsst.