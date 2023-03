Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - Neuer Trailer stellt das Prequel vor

Mit Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon hat PlatinumGames am 17. März ein Prequel zur beliebten Action-RPG-Reihe für Nintendo Switch veröffentlicht. Ein neuer Trailer stellt euch das Spiel, das sich stark von den anderen Serienteilen unterscheidet, jetzt genauer vor.

Bevor Cereza zur Hexe aus Bayonetta wurde, war sie eine Hexenschülerin. Auf der Suche nach ihrer Mutter betritt sie einen verwunschenen Wald, wo sie aus Versehen den Dämon Cheshire beschwört. Das ungleiche Paar muss zusammenarbeiten, um den Wald zu durchqueren und Feinde auszuschalten.