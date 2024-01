Beliebte Kinder-TV-Serie bekommt ein actionreiches Singleplayer-Adventure spendiert

Die erfolgreiche Kinder-Serie PJ Masks – Pyjamahelden bekommt schon bald ein cooles neues Singleplayer-Adventure auf den Konsolen spendiert.

Die Pyjamahelden sind Connor, Amaya und Greg. Nachts verwandeln sie sich in Catboy, Eulette und Gecko und bekämpfen die drei Nachtschurken Nachtninja, Romeo und Lunagirl. Bei PJ Masks Power Heroes: Mighty Alliance handelt es sich offenbar um ein in erster Linie in 2D-Levels gebautes Jump&Run. Das Spiel erscheint schon am 15. März 2024 für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC.