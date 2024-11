TMS Entertainment hat den ersten Trailer zur Anime-Adaption des beliebten Comedy-Shonen-Mangas Sakamoto Days veröffentlicht. Sakamoto Days ist eine Manga-Reihe von Yuto Suzuki und erscheint seit November 2020 wöchentlich im Shonen Jump. Im Trailer gibt es bereits einen Vorgeschmack darauf, was euch in dem Comedy-Shonen-Anime erwartet.

Um was geht es in Sakamoto Days? Der gefürchtete Auftragsmörder Taro Sakamoto hat sich aus dem Geschäft zurückgezogen, nachdem er sich in seine Frau Aoi verliebte. Heute führt er ein beschauliches Leben als Ladenbesitzer und kümmert sich um seine Familie.

Unterstützung erhält er von Shin Asakura, einem ehemaligen Killer mit der Fähigkeit, Gedanken zu lesen, der ihn zu seinen berühmten Zeiten bewundert hat. Trotz seiner veränderten Figur hat Sakamoto viele seiner tödlichen Fähigkeiten behalten und verwandelt sich sogar manchmal in seine Topform im Kampf zurück. Gemeinsam schützen die beiden ihre friedliche Existenz, die immer wieder von Schatten ihrer Vergangenheit bedroht wird.

Die Anime-Serie zu Sakamoto Days soll am 11. Januar 2025 auf Netflix erscheinen.