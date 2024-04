Der beliebte Isekai-Anime "Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt" bekommt endlich eine Rollenspiel-Umsetzung mit Städte-Aufbau-Elementen spendiert. Die Kämpfe finden dabei im Stile eines Side-Scrolling-Abenteuers statt und die Geschichte wird über Gespräche mit den einzelnen Figuren der Serie erzählt. Um die spielbaren Figuren zu stärken, müsst ihr eure Stadt erweitern und euch um deren Versorgung kümmern.

"That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles" erzählt außerdem eine brandneue Geschichte abseits des beliebten Animes und Mangas mit neuen Antagonisten und Charakteren. Das Spiel erscheint am 8. August 2024 und wird auf Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S und auf Steam erhätlich sein.