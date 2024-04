Beliebter Retro-Shooter von 2018 bekommt einen Nachfolger spendiert

Phantom Fury ist ein neuer Ego-Shooter mit Retro-Optik, der in derselben Welt spielt wie Ion Fury aus dem Jahr 2018, aber eher als Spin-Off fungiert.

Der actionreiche Titel lässt euch einmal mehr in die Rolle von Shelly »Bombshell« Harrison schlüpfen, die es in einer dystopischen Version der USA mit allerlei Gegnern aufnimmt. Beim Gameplay werden rasante Schießereien mit einer Vielzahl an Waffen geboten, die Story führt euch in einem Roadtrip durch das ganze Land.

Phantom Fury erscheint am 23. April 2024 auf dem PC, Konsolen-Versionen des Spiels sollen 2025 folgen.