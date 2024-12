Der Rollenspiel-Hit Wartales bekommt mit "The Skelmar Invasion" seine vierte große Erweiterung und bringt diese bereits am 10. Dezember 2024 an den Start. Im DLC verschlägt es unseren Truppe aus Söldnerinnen und Söldnern in die Grafschaft Ormanz, in der gerade ein brutalaler Invastions-Krieg herrscht.

Es liegt an uns, besetzte Gebiete nach und nach zu befreien und ein Wiederstandsnetzwerk aufzubauen. Dabei helfen uns die neuen Kriegsressourcen Arbeitskraft, Baumaterial und Vorräte, die es zu verwalten gilt. Aber auch alle, die den DLC nicht kaufen, profitieren von einem großen Update, dass unter anderem neue Feindtypen ins Spiel bringt.

Die Geschichte von Wartales startete bereits 2021, als das Spiel im Steam Early-Access erschien. Zwei Jahre später, 2023, erfolgte dann der Full-Release. Seitdem hat sich das Spiel bereits über 1 Million mal verkauft. Auf Steam kommt der Titel auf 90% positive Bewertungen und auch im Gespräch von GameStar Talk schwärmt Kollege Micha über das Spiel.