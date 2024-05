Beliebtes Rennspiel lässt euch demnächst durch Berlin rasen

Das Free-2-Play-Rennspiel Trackmania von Nadeo setzt seit geraumer Zeit auf eine Partnerschaft mit der Formula E und bringt demnächst eine Strecke in Berlin.

Am 11. und 12. Mai finden in Berlin zwei Rennen der elektrischen Rennserie statt. Parallel dazu könnt ihr auch in Trackmania auf der Strecke antreten. Anders als gewöhnlich geht es dabei nicht nur darum, die schnellste Zeit hinzulegen. Stattdessen müsst ihr mehrere Runden absolvieren und dabei auch eure Energie im Auge behalten.

Die Berlin-Strecke ist ab dem 11. Mai 2024 in Trackmania verfügbar.