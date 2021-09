Beliebtes Soulslike Deaths Gambit kommt bald für Switch: Trailer verrät Release

19.09.2021 11:18 Uhr

Death's Gambit: Afterlife findet am 30. September 2021 endlich seinen Weg auf die Nintendo Switch.



Dabei handelt es sich um ein ein Action-Rollenspiel im 2D-Plattformer-Stil, das sich sehr nah an den Dark-Souls-Spielen orientiert, sowohl beim Gameplay als auch bei der Story. Ihr steuert einen Ritter, der im Kampf gefallen ist, aber vom Tod wiederbelegt wurde. So kehrt ihr im laufenden Spiel durch die Macht des Todes immer wieder zurück und schaltet durch euren eigenen Tod gelegentlich Story-Rückblicke frei, die viele offenen Fragen beantworten.