Berühmte Sportspielreihe bekommt nach 13 Jahren einen neuen Teil

Nach ganzen 13 Jahren Funkstille kehrt die Tennis-Simulation TopSpin mit einem neuen Ableger zurück. TopSpin 2K25 sieht dabei im ersten Teaser richtig gut aus.

In den Jahren zwischen 2004 und 2011 gehörte Top Spin zurm festen Inventar im Sportspiel-Genre. Vier Ableger mit schwankender Qualität wurden damals von drei verschiedenen Studios hervorgebracht. Nach Top Spin 4 wurde es dann still um die Reihe, generell ebbte die Flut an Tennis-Simulationen ab.

Jetzt steht also ein neuer Ableger in den Startlöchern. Der erste Teaser zeigt dabei ein realistisch anmutendes Abbild des echten Sports. Infos zum Releasetermin und welche Plattformen beliefert werden, gibt es noch nicht.