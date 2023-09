In Abriss - Build to Destroy dreht sich alles, wie es der Name schon vermuten lässt, um das Zerstören von Gebäuden. Der Titel ist jetzt für den PC erschienen und lässt euch eigene Konstruktionen entwerfen, mit denen ihr möglichst effektreich für Chaos sorgen sollt.

Dank der detaillierten Physik-Berechnung zerbröseln die Gebäude eindrucksvoll, wenn ihr sie mit riesigen Kugeln beschießt oder hunderte Laser auf sie richtet. In der Kampagne bereist ihr sieben unterschiedliche Welten mit vielen Herausforderungen. Oder ihr startet einfach eine Partie im Endlosmodus und probiert auf eigene Faust zerstörerische Kombinationen aus.