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Big Walk - Trailer zum Release-Termin des PS Plus-Games

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Big Walk - Trailer zum Release-Termin des PS Plus-Games

14.06.2026 | 13:30 Uhr

Big Walk erscheint am 04. August 2026 für die PS5, Switch und den PC. PS Plus-Mitglieder können sich den Titel außerdem ohne weitere Zusatzkosten herunterladen. Big Walk wurde als Teil des PS Plus Essential-Lineups für den Monat August 2026 angekündigt.
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