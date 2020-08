Black Myth: Wu Kong - Trailer enthüllt Action-Adventure, Release für "Mainstream-Konsolen"

20.08.2020 10:55 Uhr

Die chinesischen Entwickler von Game Science haben einen 13-minütigen Gameplay-Trailer zu Black Myth: Wu Kong enthüllt, dass das kommende Action-Adventure in Aktion zeigt. Neben Zwischensequenzen, kleineren Scharmützeln wird sogar ein Bosskampf gezeigt, in der wir als Affenkönig mit unserem Stab in den Angriff übergehen.

Black Myth: Wu Kong soll für "alle Mainstream-Konsolen" und dem PC erscheinen. Welche das genau sind, ist unklar, der hochwertige Look des Spiels lässt aber vermuten, dass damit auch die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X gemeint sind.

Black Myth: Wu Kong hat noch keinen festen Releasetermin.