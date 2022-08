Black Myth: Wukong - 8 Minuten neue Gameplay-Szenen machen Lust auf den Grafik-Hit

Grafikkartenhersteller Nvidia hat 8 Minuten neue Gameplay-Szenen aus dem Action-Adventure Black Myth: Wukong veröffentlicht, die die grafischen Qualitäten des Titels unter Beweise stellen.

In Black Myth: Wukong schlüpfen wir in das Fell des berühmten Affenkönigs, der in der chinesischen Folklore zu den bekanntesten Figuren gehört. Das Action-Adventure bietetu unter anderem Kämpfe aus der Third Person-Perspektive, in denen wir auf den magischen Langstab zurückgreifen, der sich auf Wunsch auch verlängern lässt. Außerdem kann sich Wukong in bestimmte Wesen transformieren und dann in dieser Form gegen die Gegner kämpfen.

Einen konkreten Release-Termin für Black Myth: Wukong gibt es noch nicht, als grober Richtwert ist das Jahr 2023 angegeben.