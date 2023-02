In Blood Bowl 3 treten wie schon in den beiden Vorgängern Orks, Untote und andere Kreaturen aus dem Warhammer-Universum in Football-Spielen gegeneinander an. Fariness steht dabei natürlich nur an zweiter Stelle. Die Matches laufen in rundentaktischen Gefechten ab, zwischendrin könnt ihr eure Spieler*innen verbessern und austauschen.

Das Spiel erscheint am 23. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Im neuen Video geben euch die Entwickler*innen einen Überblick über, das, was ihr zum Release erwarten könnt. So gibt es etwa neue, interaktive Stadien, die im Laufe einer Partie neue Herausforderungen hervorbringen.