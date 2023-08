Borderlands, bist du's? Neues Actionspiel sieht Loot-Shooter zum Verwechseln ähnlich

Dust & Neon ist ein neuer Twin-Stick-Shooter mit jeder Menge Loot, Roguelike-Mechaniken, einem abgedrehten Setting und einer Comic-Optik, die stark an Borderlands erinnert. Der Titel schickt euch in eine düstere Zukunft, in der Roboter die Welt unterjocht und in einen neuen Wilden Westen verwandelt haben.

Ihr spielt einen alten Gunslinger, der von einem Wissenschaftler wiederbelebt wurde, um die Welt zu retten. Aus der Iso-Perspektive ballert ihr den Robotern das Blech aus der Rübe, sammelt neue Waffen und Fähigkeiten und treibt die Geschichte voran.

Sterbt iht, könnt ihr ein paar Verbesserungen in den nächsten Run mitnehmen und seid dadurch besser gerüstet. Der Titel ist im Februar auf dem PC und der Nintendo Switch erschienen und ist jetzt auch auf den PlayStation-Konsolen verfügbar.