Borderlands: Hier ist der erste große Trailer zur Film-Umsetzung

Die beliebte Koop-Shooter-Serie Borderlands bekommt 2024 eine Film-Umsetzung im Kino spendiert. Jetzt wurde der erste Trailer dazu veröffentlicht.

Die Handlung dreht sich dabei um Lilith, die von Cate Blanchett gespielt wird. Kevin Hart schlüpft in die Rolle von Roland und der kleine Roboter Claptrap wird von Jack Black gesprochen. Der erste Trailer strotzt vor Action und fängt den Humor der Vorlage gut ein.

Borderlands startet am 9. August 2024 in den USA in den Kinos. Der deutsche Kino-Start ist noch nicht offiziell.