Born of Bread ist ein RPG, in dem ihr einen rohen Brotteig spielt. Der Titel erscheint noch in diesem Herbst für PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch und PC. Vom Stil her erinnert das Spiel an die beliebte Paper Mario-Reihe von Nintendo. Während die Spielwelt in 3D dargestellt wird, sind die Charaktere in 2D gehalten.

Die Story dreht sich um den Mehlgolem Stulle, der zusammen mit einer skurrilen Bande von Gefährt*innen ein großes Abenteuer erlebt. Jede Spielfigur verfügt dabei über einzigartige Fähigkeiten, die in den rundentaktischen Gefechten zum Einsatz kommen. Die Kämpfe werden wiederum von kleinen Reflextests aufgelockert.

Die Spielwelt ist außerdem bunt und voller Humor. Es gibt dabei mehrere Regionen zu erkunden und Geheimnisse zu entdecken.