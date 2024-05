Call of Duty: Black Ops 6 verrät im Trailer mehr über sein Szenario und bestätigt viele Leaks: Wir sehen Saddam Hussein, Margaret Thatcher, Bill Clinton - es geht also in die Ära des Zweiten Golfkrieges, die Ära von Desert Storm. Black-Ops-typisch geht es um Verschwörungen, mysteriöse Drahtzieher und Spionage. Der vollständige Reveal des neuen CoD erfolgt dann Anfang Juni während des Summer Game Fest 2024.