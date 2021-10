Call of Duty Black Ops Cold War & Warzone - Das ist im Season 6 Battle Pass drin

07.10.2021 18:08 Uhr

Saison 6 von Call of Duty Black Ops Cold War & Warzone steht an und soll die Zombie-Storyline rund um den Shooter zu Ende führen. Neben neuen Inhalten für alle Spieler*innen liefert auch der Battle Pass wieder jede Menge neuer Items: So gibt es jede Menge Baupläne für seltene und epische Waffen, mit dem "Grav" ein neues Sturmgewehr, sowie die Schrotflinte ".410 Eisenhaut", und neue Operatorenskins.

Das kostenlose Update für Season 6 geht am 7. Oktober 2021 live.