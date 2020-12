Call of Duty: Cold War & Warzone präsentieren sich im Action-reichen Season 1-Trailer

11.12.2020 03:10 Uhr

Die erste Season von Call of Duty: Cold War und Warzone steht vor der Tür und passend dazu gibt es dank The Game Awards 2020 einen ersten Trailer mit Gameplay. Hier können wir einen ersten Blick darauf erhaschen, welche Änderungen, neuen Maps und Charaktere uns in Call of Duty erwarten, sowohl im klassischen Multiplayer von Cold War als auch mit der neuen Map von Warzone.

Die neue Season startet am 16. Dezember auf allen Plattformen.