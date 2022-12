Call of Duty Modern Warfare 2 - Gameplay-Trailer feiert die Rückkehr von Shipment

Call of Duty Modern Warfare 2 ist Ende Oktober erschienen und erfreut sich großer Beliebtheit. Am 15. Dezember ist jetzt das erste Mid-Season-Event gestartet, mit dem neue Inhalte hinzugefügt und ein Doppel-XP-Wochenende gestartet wurde. Außerdem kommt durch das Update die berüchtigte Map Shipment zurück in den Ego-Shooter.

Erst vor wenigen Wochen war mit Shoothouse ein Favorit aus dem Vorgänger zurückgekehrt. Ähnlich wie Shoothouse handelt es sich auch bei Shipment um eine kleine Map, die schnelle und nahezu durchgehende Action bietet. Auf einem Schiff auf hoher See kämpfen zwei Fraktionen zwischen Containern.