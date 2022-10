Call of Duty Modern Warfare 2 - Neuer Story-Trailer zeigt Setting in Südamerika

Call of Duty Modern Warfare 2 ist der Nachfolger des Reboots von 2019. Der Ego-Shooter erscheint am 28. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Natürlich steht der Multiplayer-Part wieder im Vordergrund, es wird aber auch erneut eine Singleplayer-Kampagne geben.

Im Zentrum der Handlung steht die Task Force 141 von Captain Price, der Schauplatz ist offenbar in Südamerika angesiedelt. Im neuen Trailer gibt es einige grafisch beeindruckende Zwischensequenzen zu sehen. Außerdem dürfen Vorbesteller*innen bis zu eine Woche früher mit der Kampagne starten.