Call of Duty: Modern Warfare 2-Teaser verspricht mehr für nächste Woche

02.06.2022 18:24 Uhr

Activision und Infinity Ward haben einen ersten Teaser zum neuen Call of Duty: Modern Warfare 2 veröffentlicht. Dieser zeigt Task Force 141 in einem neuen Kriegsszenario, die gemeinsam als Team aus einem Transporter springen. Richtiges Gameplay gibt es noch nicht, denn der Teaser weist auf die volle Enthüllung des Spiels erst hin. So solltet ihr euch den 08. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit vormerken.