Call of Duty Modern Warfare 3: Der Zombie-Modus bekommt nächste Woche neue Inhalte

In Call of Duty Modern Warfare 3 steht das nächste Mid-Season-Update in den Startlöchern. Season 3 Reloaded bringt neue Inhalte für den Zombie-Modus.

im Zentrum steht dabei die nächste Story-Mission, bei der ihr zusammen mit Ravenov auf eine Rettungsmission geht, um Dr. Ava Jansen aus dem Dark Äther Rift zu befreien. Zudem gibt es auch neue Schemata zu entdecken und der Warlord Rainmaker feiert ein explosives Debüt.

Season 3 Reloaded von Call of Duty MW3 startet am 1. Mai 2024.